Plofkraak in Haarlem: getuigen gezocht

Even na 04.00 uur kwam de melding binnen dat er een plofkraak was gepleegd bij een geldautomaat op het Californiëplein. Bij de politiemeldkamer kwamen meerdere meldingen binnen van bezorgde buurtbewoners over een harde knal die zij gehoord hadden.

Na deze plofkraak zou een tweetal op een scooter zijn weggereden in de richting van de Stresemannlaan. De politie is direct op zoek gegaan naar dit tweetal en hierbij is ook gezocht met onder andere de politieheli. De omgeving werd afgezet voor nader onderzoek en in verband met mogelijk achtergebleven explosieven. De EOD is ter plaatse gekomen.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben en heeft de volgende vragen:

* Heeft u in de nacht van donderdag op vrijdag iets gezien dat met deze plofkraak te maken kan hebben?

* Heeft u twee personen op een donkere scooter weg zien rijden na 04.00 uur vanaf het Californiëplein?

* Heeft u voorafgaand aan de plofkraak iets verdachts gezien in de omgeving van het Californiëplein?

Belt u dan met de politie in Haarlem via telefoonnummer 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Ook via internet kunt melding doen kan via een contactformulier

20191897397