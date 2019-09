Grote verkeerscontrole Rijswijk

De politie eenheid Den Haag werkte bij deze controle samen met de gemeente Rijswijk, Douane, de Belastingdienst en de regionale Belastinggroep. Alle organisaties controleerden op zaken waar zij bevoegdheden voor hebben en vulden elkaar zo aan. Doel van de actie was strafbare verkeerszaken aan te pakken zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs en rijden met technische mankementen.



Resultaten

Van de gecontroleerde bestuurders hebben 31 personen een bekeuring ontvangen. Deze bekeuringen zijn uitgedeeld voor verschillende verkeersovertredingen, waaronder rijden onder invloed van alcohol. Twee personen zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs en één persoon voor het rijden tijdens een rijontzegging. Daarnaast is één persoon aangehouden omdat die als ongewenste vreemdeling geregistreerd staat. In totaal is voor ruim 2000 euro aan openstaande boetes geïnd.



De Belastingdienst heeft 13 auto’s direct afgesleept vanwege openstaande belastingschuld en op vijf auto’s is beslag gelegd (die worden alsnog in beslag genomen als de schuld niet betaald wordt). Er is ruim 34.000 euro aan openstaande belastingschuld ter plekke geïnd. De Regionale Belastinggroep inde voor 4000 euro aan achterstallige belastingen en trof voor 6000 euro aan betalingsregelingen.



Project EDWARD

Met de verkeerscontrole is ook aandacht besteed aan Project EDWARD: European Day Without A Road Death. Klik hier voor meer informatie.