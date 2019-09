Wie overviel 75-jarige vrouw aan de Slingehof?

De overvaller drong rond 04.50 uur via een ingeslagen raam aan de tuinkant het huis van de vrouw aan de Slingehof binnen. Omdat hij wilde voorkomen dat ze ging gillen, drukte hij haar mond dicht. De man wilde en kreeg geld, maar forceerde de vrouw alsnog midden in de nacht te pinnen. Hij nam haar mee naar het dichtstbijzijnde pinapparaat in het winkelcentrum aan de Amerstraat en met een paar honderd euro ging hij er vervolgens vandoor. De vrouw bleef ongedeerd maar hevig geschrokken achter en de impact op haar is erg groot. Vanochtend wordt ze door de huisarts nagekeken.

Signalement overvaller

De man is rond de 35 jaar en droeg donkere kleding. Hij had een bivakmuts op en handschoenen aan. Hij heeft een donker getinte huidskleur en sprak goed Nederlands. Alle informatie over een mogelijke dader is welkom.

Getuigen?

De politie is in alle vroegte meteen een onderzoek gestart. Er is al met bewoners gesproken en er zijn camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Heeft u vanmorgen iets gezien of gehoord van deze laffe overval, en nog niet met de politie gesproken, bel dan alstublieft met 0900-8844 of vul het onderstaand tipformulier in.