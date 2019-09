Grote hoeveelheid drugs en cash geld gevonden

Op woensdag 25 september 2019 om 10.30 uur werd een perceel in de Piusstraat geopend waarin twee loodsen gevestigd waren. In een van de loodsen werd een grote hoeveelheid joints, hennep en hash gevonden. De huurder van die locatie, een 48-jarige Tilburger, werd aangehouden voor het bezit van de hennep en hash. Ook stond er een kluis. De eigenaar, de aangehouden verdachte, weigerde zijn medewerking om deze te openen. De joints( bijna 30.000), de hennep (70 kg) en de hash (20 kg) zijn in beslag genomen en afgevoerd. In de andere ruimte troffen de agenten een andere kluis. Daar lagen een hoeveelheid, zo op het oog dure, sieraden en horloges in. In de boxen stonden ook nog vier motoren en een jetski. Ook is er een vuurwapen gevonden. Ook die zijn allemaal in beslag genomen.