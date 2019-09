Mogelijke witwasser is geld kwijt

Op vrijdag 27 september 2019 om 1.00 uur controleerde surveillerende agenten een bestuurder van een auto in de Heuvelstraat. De man had geen rijbewijs bij zich en geen identiteitsbewijs. Om toch achter zijn identiteit te komen doorzochten de agenten de kleding van de man. Ze vonden een geldbedrag van 3.600 euro in zijn kleding in kleinere coupures. De man, op dat moment verdacht van witwassen, ging mee naar het bureau. Daar bleek het te gaan om een 30-jarige Belg. De verdachte kon verder geen plausibele en bewijsbare verklaring geven over het geldbedrag wat hij bij zich had. Na overleg met de Officier van Justitie werd het geld in beslag genomen. Door afstand te doen van het geld voorkwam de verdachte dat hij verder strafrechtelijk vervolgt werd. Hij kon het bureau weer verlaten. Later die nacht kwamen de agenten de man weer tegen in zijn stilstaande auto. Hij bleek op dat moment drugs gebruikt te hebben wat bleek uit een speekseltest. Na overleg met de eigenaar van de auto werd besloten de contactsleutels af te nemen zodat de man niet meer kon rijden.