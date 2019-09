Politie staat stil bij project tegen verkeersdoden op Europese wegen

Bij diverse controles en tijdens surveillances werden bekeuringen uitgeschreven, omdat een vrachtauto inhaalde terwijl sprake was van een inhaalverbod; het niet dragen van een autogordel (2x); het negeren van een rood verkeerslicht en het rijden over een verdrijvingsvlak. Verder volgden zes bekeuringen voor het overschrijden van de snelheid in een 30 km-zone, waarbij een bestuurder 59 kilometer per uur reed. Tevens overschrijdingen van de snelheid op een weg waar maximaal 60 kilometer per uur gereden mag worden, namelijk 91, 94 en 106 kilometer per uur. Tot slot volgden nog bekeuringen voor het rijden met een ongeldig rijbewijs; het niet tonen van een rijbewijs en het niet tonen van een identiteitsbewijs. Een bestuurder bleek gesignaleerd te staan, omdat hij nog DNA af moest staan. Ook dit is afgehandeld. Bij vrijwel alle staande gehouden bestuurders werden blaastesten afgenomen. Tijdens een onopvallende surveillance is een bestuurder bekeurd die 96 kilometer per uur reed in een 60-km zone en die tevens zat te bellen.