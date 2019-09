Gestolen goederen aangetroffen

Flessen wijn

Agenten ter plaatse troffen een zwarte fiets aan die achter een boom lag. Aan de fiets was een fietstas bevestigd met een fles wijn en een kettingslot. Het spoor vanaf de fiets volgend kwamen de agenten in een weiland terecht. Daar troffen ze diverse goederen aan, waaronder een bladblazer, heggenschaar en kettingzaag. Daarnaast werden er diverse flessen wijn aangetroffen. De goederen bleken van diefstal afkomstig en de rechtmatige eigenaren zijn getraceerd.



Getuigenoproep

De politie stelt onderzoek in naar de verdachte die verantwoordelijk zou zijn voor het ontvreemden van deze goederen. Daarbij is er bijzondere interesse in een persoon die het inbraakalarm op Rott geactiveerd zou hebben. Dit zou een onbekende man zijn die een jas, dikke trui, joggingbroek, sneakers en een petje droeg. Heeft u iemand die aan dit signalement voldoet donderdag op vrijdagnacht in Vijlen gezien? Deel die informatie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).