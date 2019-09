Getuigen van autobrand gezocht

Rond 03.15 kreeg de politie melding dat er een bestelbus in brand stond op de Dijkstraat-West. De brandweer kwam om te blussen en de politie stelde een onderzoek in. Er wordt gezocht naar sporen van brandstichting en via o.a. buurtonderzoek wordt gevraagd naar informatie van getuigen.

De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze autobrand, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.