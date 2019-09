Rechercheurs vangen grote vis

Tijdens een observatie in een lopend onderzoek zien politiemensen bij het dierenvervoer vanuit de luchthaven Schiphol dat er tientallen dozen worden ingeladen in bestelbussen. De bussen rijden richting een opslag in Amsterdam waar de inzittenden de dozen uitladen. Het arrestatie team van de politie Amsterdam grijpt in en houdt vier verdachten aan. Het gaat om een 31-jarige man uit Alkmaar en een 61-jarige vrouw, 60-jarige man en 43-jarige man uit Beverwijk. Later die avond wordt ook een 46-jarige man uit Diemen aangehouden.