Politie houdt verdachte aan na gewelddadige beroving

Omstreeks 5.30 uur kreeg de politie de melding dat er en beroving had plaatsgevonden in de Voorstraat. De vrouw verklaarde dat ze in haar auto zat toen een onbekende man het portier opentrok en haar tas greep. De vrouw hield de tas vast, waarna ze op straat viel. Daarbij sloeg en schopte de verdachte haar. Nadat de vrouw de tas losliet, rende de verdachte er vandoor. De vrouw moest zich in het ziekenhuis aan haar verwondingen laten behandelen. De politie startte een onderzoek. Na korte tijd werd op camerabeelden een man gezien die voldeed aan het signalement. Hij werd rond 6.30 uur in het centrum aanhouden. De man is ingesloten voor onderzoek.