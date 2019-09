Drugshandel

Omstreeks 04.45 uur reed de politie over de Laan in Schagen. Hier passeerden zij een steeg bij een winkel. In de steeg stonden een man en een vrouw met elkaar te praten. Op zich niets opvallends, ware het niet dat op straat nog een andere vrouw stond te wachten. Bij controle bleek het om een vermoedelijke drugstransaktie te gaan, waarbij de man drugs verkocht. De man had nog zeventien witte pillen, 20 paarse pillen en vijf gripzakjes met poeder (vermoedelijk harddrugs) bij zich.

De politie nam de drugs in beslag. De man werd aangehouden.

2019188110