Busje met grondstoffen voor synthetische drugs aangetroffen

Tijdens het onderzoek deed de politie een doorzoeking bij een woning aan de Daniëlsweg. Hier werden meerdere attributen aangetroffen die gebruikt worden bij het opzetten van een drugslab. De attributen zijn in beslag genomen. De aanwezige bewoner is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. In een woning in Kaatsheuvel is eveneens gezocht naar goederen die gerelateerd zijn aan de Opiumwet. Mogelijke bewijslast voor het onderzoek werd hier in beslag genomen.