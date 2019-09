Man zwaar mishandeld na online daten

Het slachtoffer had via een datingapp contact met een andere man. Op die vrijdagavond stuurde zijn date een locatie door waar zij vervolgens afspraken. Bij het afgesproken park in Dongen zag de 35-jarige man niet diegene met wie hij had afgesproken. Ineens werd de man toch aangesproken door een langslopende man. Toen hij duidelijk maakte dat hij met iemand een afspraak had, kwam er ineens een tweede man bij. Direct werd hij door deze tweede man meerdere malen flink geslagen met een stok. Hiernaast werd hij beroofd van meerdere spullen, waaronder zijn autosleutels en telefoon. Nadat zij de man flink hadden mishandeld, gingen ze er even later vandoor. Het slachtoffer zocht snel hulp bij een van de omwonenden. Hier werd de politie gebeld. Vervolgens werd de man door het ambulancepersoneel nagekeken en nam de politie een aangifte op. Mogelijk is het motief homo-gerelateerd. Dit heeft de politie in onderzoek. De spullen van het slachtoffer, met uitzondering van de telefoon, werden later teruggevonden in het park.