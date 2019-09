Beroofd van geld en jas

Het slachtoffer was bij zijn auto toen hij plots werd geslagen door een van de verdachten, hij liep hierbij hoofdletsel op. Een vriendin van de man die bij hem was, werd bedreigd met een mes. De verdachten zijn uiteindelijk weggerend. De politie stelt een onderzoek in en zoekt getuigen van deze beroving, zij kunnen zich melden via 0900-8844.