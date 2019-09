Moeder en kind ernstig gewond bij woningbrand

De vermoedelijke oorzaak is dat het kind langs een brandende kaars is gelopen en dat daarbij haar kleding vlam heeft gevat. Het kind liep hierbij ernstige brandwonden op. De moeder liep vervolgens ook brandwonden op. Het kind is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Bochum (D) vervoerd en de moeder ging per ambulance naar het ziekenhuis in Heerlen. Over hun toestand is momenteel verder niks bekend. Volgens politieonderzoek heeft er geen strafbaar feit plaatsgevonden.