Buurtbewoners helpen beroofde vrouw, politie zoekt getuigen

De 65-jarige vrouw bleef haar tas echter vasthouden en riep hard om hulp. Door het duwen en trekken viel de vrouw in de bosjes. Buurtbewoners schoten te hulp, waardoor de daders er vandoor gingen. Tot nu toe is van een van de daders een signalement bekend: een licht getinte man van rond de 20 jaar, ongeveer 1.70m lang en hij had een grijs jack met capuchon aan.

Er is een onderzoek door de politie gestart. Heeft u wat gezien of weet u meer over de daders? Of woont u in de omgeving van de Lisdoddelaan en Huissensestraat en heeft u camerabeelden waarop rond middernacht iets opvallends te zien is? Bel dan de politie via 0900-8844.

(2019433870 SK)