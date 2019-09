Overval op woning

Op zondagmorgen omstreeks 01.00 uur waren vier mannen in een woning aan de Oosterstraat bezig met computerspelletjes toen er plotseling vier gemaskerde personen binnen kwamen. De mannen eisten geld. Omdat er geen geld in huis was, zijn de overvallers er met enkele kostbaarheden vandoor gegaan.

Bij de overval raakte een van de slachtoffers gewond. Hij werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Onduidelijk is hoe de vier verdachten bij de woning zijn gekomen of daar weer vandaan zijn vertrokken.De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Ook werd een buurtonderzoek ingesteld. Dit heeft nog niet geleid tot aanhoudingen.

