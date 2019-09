Vier mannen aangehouden bij poging inbraak

In de nacht van zaterdag op zondag, kort voor middernacht, kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat twee mannen verdacht rond een woning liepen. De getuige vermoedde een inbraak. De politie was binnen een minuut ter plaatse en zag nog juist twee mannen weglopen in de richting van de Spechtstraat. Hier aangekomen stond er een personenauto met daarin de vier verdachten. Op basis van het opgegeven signalement werden twee van hen herkend. De mannen konden geen aannemelijke reden geven voor hun aanwezigheid in Badhoevedorp. Ook bleken zij bekenden van de politie te zijn in verband met inbraken.

Bij controle bij de woning bleek hier gepoogd te zijn een achterdeur open te breken.

De vier verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2019188638