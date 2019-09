Vuurwerkongeval

Omstreeks 22.45 uur was het slachtoffer met enkele vrienden de straat op gegaan. Op de Oranje Nassaustraat had het slachtoffer vuurwerk afgestoken. Op het moment dat hij een nitraat af wilde steken ontplofte dit in zijn hand. Hierdoor ontstond zwaar letsel aan zijn hand, waarbij enkele vingers werden afgerukt. Hij werd vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling.

Het afgestoken vuurwerk was vermoedelijk een nitraat. Het gaat hierbij om gevaarlijk illegaal zwaar vuurwerk, waarvan het gebruik in Nederland verboden is.

2019188618