Update Vermoedelijk bestelauto gebruikt bij liquidatie

Normaal gesproken wordt een vluchtauto na een dusdanig ernstig feit ergens in brand gestoken om sporen te wissen. In de periode na dit ernstige misdrijf is er nergens een soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen.

Het rechercheteam dat sinds het doodschieten van Derk Wiersum onophoudelijk met het onderzoek bezig is, is op zoek naar meer informatie over de gebruikte vluchtauto en de twee inzittenden.

Heeft u informatie over de bewuste auto en de mogelijke verdachten neem dan contact op met de Opsporing stiplijn 0800-6070, u kunt ook anoniem bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen via 079-3458999.

Wilt u digitaal uw informatie kwijt maak dan gebruik van onderstaande link.