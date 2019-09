Aanhoudingen wegens verboden wapenbezit

Omstreeks 23.00 uur kreeg de politie informatie dat er sprake was van een op handen zijnde confrontatie met groepen jongeren. Het incident zou ontstaan op de Verboomstraat waarbij tientallen jongeren waren betrokken. De politie zette meerdere eenheden in om de jongeren op te sporen. Meerdere jongeren werden in Charlois staande gehouden en gecontroleerd. In een RET tram werd vervolgens een grote groep jongeren gespot. De tram werd stilgezet en alle aanwezige jongeren werden staande gehouden en op basis van de Wet Wapens en Munitie gecontroleerd. Twee jongeren (leeftijd 16 jaar) bleken in het bezit van een mes of steekwapen. Zij werden direct aangehouden. Zeven andere jongeren in de leeftijd tussen 15 en 17 jaar oud werden ook aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren.