Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Een van de agenten zag dat de man iets in zijn hand vasthield: "Ik wilde de man aanhouden en riep dat hij dat voorwerp moest laten vallen. Ik kon niet direct zien wat het precies was. Ik pakte mijn pistool en riep dat hij naar de grond moest gaan. Na de tweede keer ging hij op zijn knieën zitten en gooide het onbekende voorwerp op de grond. Qua vorm en kenmerken leek dit op een revolver. Toen hij zijn armen niet wilde spreiden en met een hand naar zijn broeksband ging, heb ik in een veilige richting een keer geschoten. Hierop spreidde hij zijn armen wel en konden we hem veilig boeien. Bij nader onderzoek bleek dat het onbekende voorwerp een aansteker was in de vorm van een revolver." De 47-jarige man uit Terneuzen is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.