Politie vindt handelshoeveelheid cocaïne na anonieme meldingen

Burgers kunnen anoniem informatie verstrekken via de Meldlijn Meld Misdaad Anoniem. Deze meldlijn is bereikbaar op 0800-7000. Ook online melden is mogelijk. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie. De anonimiteit en veiligheid van de melders is voor M. van hoofdbelang.