Politie zoekt getuigen na vernielde autoruiten in Etten-Leur

Een getuige belde zondag 29 september rond 05.15 uur de politie toen iemand in de omgeving van de Bazuinlaan meerdere autoruiten vernielde. Ondanks dat meerdere agenten direct naar die omgeving reden, is de dader niet aangetroffen. Op dit moment zijn er 20 vernielde auto’s bij de politie bekend. Deze auto’s stonden geparkeerd in de omgeving van de Rode Poort. De politie houdt er rekening mee dat er meer auto’s vernield kunnen zijn. Deze eigenaren kunnen in dat geval direct aangifte via internet doen.