Twee aanhoudingen na achtervolging door Goirle

Agenten reden rond 03.30 uur in de richting van de Kempenbaan. Hier zagen zij dat er uit de Bankven een auto gereden kwam met daarin twee mannen. Bij het zien van de politie verhoogde het voertuig zijn snelheid. Dit was voor de agenten aanleiding om de inzittenden te controleren. Zij reden achter de auto en gaven een stopteken. Het werd snel duidelijk dat de bestuurder hier geen gehoor aan gaf en zijn snelheid niet minderde. Ondanks de politieauto met blauwe zwaailichten en sirene achter hen aanreed, reden zij met onverminderde snelheid en vonkenregens over de drempels door de wijk terwijl er brokstukken van de auto vielen. Hierbij werden snelheden van ongeveer 75 km/u gehaald waar 30 km/u is toegestaan. In de Willem Ruysstraat reed de auto met hoge snelheid tegen een stoeprand, waarna de bestuurder en bijrijder ieder in een andere richting wegvluchtte. Tevergeefs, want de politie hield beide mannen niet veel later aan.