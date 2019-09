Viertal vast na rijden in gestolen auto

Rond middernacht reden de agenten over de eerdergenoemde snelweg en zagen de auto rijden. Het voertuig bleek eerder in Dordrecht te zijn gestolen. Omdat er meerdere inzittenden in de auto zaten, assisteerden meerdere agenten bij de aanhoudingen. Deze aanhoudingen vonden even later plaats op de Kempenbaan, waar de auto een stopteken kreeg. De 21-jarige bestuurder en zijn inzittenden werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij de 34-jarige man vond de politie een gestolen rijbewijs. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen.