Scooterbestuurder zeer ernstig gewond

Er zijn vooralsnog geen getuigen van dit ongeval. Het slachtoffer werd zwaar gewond op de grond liggende aangetroffen na een melding en zijn scooter lag enkele meters verderop. Uit technisch onderzoek is geen indicatie gebleken dat er een ander voertuig bij betrokken is geweest. De scooter bleek technisch in orde te zijn. Het slachtoffer is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis te Maastricht. Zijn familie is in kennis gesteld. Eventuele getuigen van het ongeval worden verzocht zich te melden bij de politie via 0900-8844.