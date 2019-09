Grote ‘facilitator’ van katvangers aangehouden

Driebergen, Rotterdam, - De politie heeft dinsdag 24 september 2019 in Rotterdam twee mannen aangehouden in een onderzoek met betrekking tot katvangers. Een 31-jarige inwoner uit die stad met de Roemeense nationaliteit wordt verdacht van mensenhandel en oplichting en een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats met de Roemeense nationaliteit, die in de woning van de eerste verdachte werd aangetroffen, wordt verdacht van oplichting.