Agent raakt gewond tijdens horecanacht

Rond 04.30 uur kregen agenten een melding dat er tijdens de horecanacht in Zoetermeer op het Oostwaarts een ruzie was ontstaan tussen verschillende personen. Toen de agenten op de locatie aankwamen zagen zij een groep jongeren onenigheid met elkaar hebben. Toen twee mannen ruzie met elkaar kregen stapte een agent op hen af en probeerde ze uit elkaar te halen. Zonder aanleiding en onverwachts sloeg een van de mannen de agent met een harde vuistslag vol in zijn gezicht. De neus van de agent begon direct te bloeden. De 17- jarige verdachte werd aangehouden en verzette zich hierbij. De agent is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan en daar bleek zijn neus gebroken te zijn. De aangehouden man wordt gehoord en de politie onderzoekt de zaak nader.