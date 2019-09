Getuigenoproep na schietincident Erasmusweg

De politie is direct een groot onderzoek gestart, waaruit bleek dat er inderdaad meerdere keren was geschoten. De directe omgeving van het schietincident is tot middernacht afgesloten geweest en er is uitgebreid (sporen) onderzoek gedaan. Op de Erasmusweg werden een aantal hulzen aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest voor het schietincident. Later op de avond werd er een 28-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden die ervan verdacht wordt sporen te hebben willen wegmaken. De recherche heeft getuigen gesproken en uit die verklaringen is opgemaakt dat er mogelijk een schutter was die is weggerend in de richting van De Lannoystraat.

De politie onderzoekt deze zaak en is nog op zoek naar meer getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of mogelijk beeldmateriaal hebben dat kan helpen bij het onderzoek. Heeft u meer informatie? Bel dan met 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via 0800-7000.