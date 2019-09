Getuigenoproep; brandstichting Urk

De politie kreeg op zondagnacht 1 september rond 00.50 uur de melding dat er een brand woedde in een leegstaand huis aan de Oslolaan op Urk. Even later kreeg de politie melding van nog een brand. Ditmaal stond er een Dixi (mobiel toilet) in de fik.

Bij beide incidenten wordt er gedacht aan brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen en hoopt informatie te krijgen die uiteindelijk leidt tot de aanhouding van de dader(s). De politie heeft al diverse mensen in de buurt gesproken.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die wat gezien of gehoord hebben. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Online kan het ook via het onderstaande tipformulier.