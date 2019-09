Getuigenoproep; man overvallen op parkeerplaats Almere

Als het slachtoffer de parkeerplaats oprijdt, zijn auto parkeert en uitstapt, komen er al snel twee jongens aanrennen die hem klappen geven en beroven van zijn horloge . Ze rennen vervolgens parallel aan de busbaan richting de Kruidenwijk. Het lukt het slachtoffer nog om erachter aan te rennen en om één van de verdachten te tackelen, maar uiteindelijk moet hij deze jongen laten gaan. De twee zijn uiteindelijk uit het zicht verdwenen.

Signalement

We zijn op zoek naar deze twee verdachten. We vermoeden dat ze tussen de 15 en de 20 jaar oud zijn.



De eerste verdachte is een donker getinte man met een opvallend brede neus, van ongeveer 1.80 lang en met een normaal postuur. Hij droeg een donkerblauwe windjack en onder zijn jas droeg hij een lichtgrijs vest. Hij droeg ook een lichtgrijze joggingbroek van vermoedelijk het merk Nike. Zijn tanden waren opvallend wit en groot.

De tweede verdachte is een donker getinte man van ongeveer 1.80 meter lang met een normaal postuur. Ook hij droeg een donkerblauw windjack, maar opvallend aan deze jas is dat de onderkant een stuk lichter is dan aan de bovenkant. Hij droeg ook een capuchon over zijn hoofd. Zijn joggingsbroek was blauw.

Iets gezien?

We willen graag weten wie deze twee verdachten zijn en het onderzoek is in volle gang. Er is sporenonderzoek gedaan op de parkeerplaats en in de buurt hebben we met mensen gesproken en geïnventariseerd of er bruikbare camerabeelden zijn. Heb je iets gezien of gehoord dat met deze gewelddadige overval te maken kan hebben en heb je dat nog niet met de politie gedeeld? Bel dan met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie online te delen via onderstaand tipformulier.