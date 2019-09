Politie zoekt getuigen van mishandeling in Zeist

Op zondagmorgen 1 september rond 3.00 liep op de Steynlaan in Zeist een meningsverschil op een mishandeling uit. Het meningsverschil vond plaats tussen een man van 58 jaar en een groepje van drie a vier andere mannen. Het geschil escaleerde en de 58-jarige man werd op de grond gelagen en tegen het hoofd geschopt. Hij verloor het bewustzijn en raakte ernstig gewond. Naar aanleiding van deze mishandeling is één van de verdachten opgepakt. De identiteit van de tweede verdachte is nog onbekend.

Getuigen gezocht

De politie wil graag meer informatie omtrent deze mishandeling en de identiteit van de daders.

Heeft u het incident gezien of heeft u meer informatie over de identiteit van de daders? Wij komen graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online kan ook via onderstaand tipformulier.