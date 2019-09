Jongen gewond door geweld: verdachte aangehouden

De politie is ter plaatse gegaan en trof een gewonde 16-jarige jongen uit Heiloo op straat aan. Het slachtoffer bleek vermoedelijk met een mes gestoken te zijn. Hij werd met onbekend letsel door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde een onderzoek in naar de toedracht van dit incident en naar de mogelijke verdachte(n). Ook werd na het incident een buurtonderzoek ingesteld en is gezocht naar mogelijke sporen.

In dit onderzoek is inmiddels een 16-jarige verdachte aangehouden, afkomstig uit Purmerend. Het onderzoek wordt door de recherche voortgezet. Ook wordt door de recherche nader onderzocht wat de aanleiding is geweest voor het conflict.

2019170740