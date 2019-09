Onderzoek na verdenking illegaal taxivervoer

Amsterdam - De politie heeft in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport in opdracht van het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering van meerdere taxiondernemingen. In Heerhugowaard, Woerden en Zaandam zijn op dinsdag 3 september 2019 locaties bezocht. Het vermoeden bestaat dat sprake is van in georganiseerd verband stelselmatig aanbieden van illegaal taxivervoer (snorren).