Politie zoekt agressieve automobilist

De verdachte heeft een lichte huidskleur, heeft lichtblond/lichtrossig haar en is rond de 1.85 meter lang. De donkerblauwe auto is mogelijk van het merk Opel of Ford. De politie wil graag weten wie deze man is. Heeft u iets gezien of dashcambeelden die kunnen bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier. Via het tipformulier kan men ook beelden ter beschikking stellen van de politie.