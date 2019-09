Opnieuw sporenonderzoek Erasmusweg

Den Haag - In het onderzoek naar het overlijden van een 91-jarige bewoonster van een woning aan de Erasmusweg, wordt vandaag opnieuw een zeer uitgebreid forensisch onderzoek in de woning gedaan. Eerder werd er al uitgebreid onderzoek gedaan bij en in de woning. Ook is er sectie op het lichaam verricht.