Schietincident Schalk Burgerstraat in Team West en Opsporing Verzocht

Afpersing 15 jarige jongen | Gouda

Op dinsdag 7 mei werd rond 20.15 uur een 15-jarige jongen op de Ridder van Catsweg aangesproken door twee mannen. De jongen werd gedwongen om mee te gaan naar winkelcentrum Bloemendaal om daar al het geld wat op zijn rekening stond af te geven. In Team West beelden en signalementen van de twee mannen.

Woninginbraak Breitnerlaan | Den Haag

In de nacht van 9 op 10 mei is er ingebroken in een woning aan de Breitnerlaan in Den Haag. Terwijl de bewoonster lag te slapen werden onder andere sieraden, contant geld en verschillende bankpassen meegenomen. Met deze passen zijn er meerdere pogingen gedaan om in totaal 12.000 euro bij geldautomaten en tankstations in Den Haag op te nemen. Uiteindelijk is er 2.000 euro buit gemaakt. In Team West duidelijke beelden van de twee verdachten.

Diefstal laptoptas | Den Haag

Bij een tramhalte nabij treinstation Hollands Spoor werd op vrijdag 29 maart rond 08.30 uur een slachtoffer gespot door een man en een vrouw. De man weet het slachtoffer af te leiden van zijn bagage en de vrouw gaat er vervolgens vandoor met zijn laptoptas. Duidelijke beelden worden getoond in Team West.

Phising fraude | Gouda

In februari werd er door een ondernemer uit Gouda aangifte gedaan van phising fraude. Het slachtoffer kreeg een zogenaamde mail van zijn bank om zijn bankpas op te sturen. Naderhand bleek er voor ruim 12.000 euro van zijn rekening te zijn opgenomen in een casino in hotel Tiel in Tiel. Er worden beelden getoond van de verdachte in Team West.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2.