Wie bekraste auto’s omgeving Sophiakade en Berkelplein? Politie zoekt getuigen

De afgelopen maanden kwamen er meer dan 20 meldingen dan wel aangiften binnen van autobezitters die hun auto beschadigd aantroffen. Er zaten flinke krassen op. Geparkeerde auto's op onder andere de Sophiakade, Fuikstraat, Ommoordsestraat, Catharinastraat en de Goudse Rijweg waren het doelwit. Een aantal auto’s werd zelfs meerdere malen bekrast. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van deze vernielingen.

Informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord, of heeft u andere informatie die van belang is voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844, of als u liever anoniem blijft met MMA op 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.