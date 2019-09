Aanhoudingen na geweldincident Oss

Nadat hij aan zijn verwondingen was behandeld werd van het Poolse slachtoffer een aangifte opgenomen. Hij vertelde dat hij twee keer slachtoffer was geweest van geweld. Hij verklaarde dat hij ongeveer een half uur voor het incident op de Spoorlaan al door enkele mannen met een mes was aangevallen op de Oostwal. Hij had daar kans gezien te vluchten, maar werd later op de Spoorlaan opnieuw belaagd. Volgens het slachtoffer was er waarschijnlijk in beide gevallen sprake was van dezelfde verdachten. Volgens de aangehouden verdachten had de Poolse man zich al meerdere keren schuldig gemaakt aan een winkeldiefstal in de winkel van één van hen en hebben ze hem daarmee geconfronteerd. Dit is kennelijk uitgelopen in de incidenten, waarbij de Poolse man zich ook niet onbetuigd zou hebben gelaten.