Getuigen aanranding gezocht

Tussen 21.30 uur en 21.45 uur reed het slachtoffer in haar auto op de Sportlaan. Tussen de voetbalvereniging Alphia en de Bowlingbaan stopte zij om iets uit haar kofferbak te halen. Direct daarop werd zij door twee mannen vastgepakt en onzedelijk betast. Een voorbijganger schoot de vrouw te hulp en voorkwam daardoor erger. De twee belagers wisten te ontkomen.

De recherche is op zoek naar getuigen en dan met name naar de voorbijganger die de vrouw te hulp schoot. Bent u degene die de jonge vrouw te hulp geschoten is of heeft u iets gezien of gehoord?

Neem dan contact op met de afdeling Zeden van de Eenheid Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem, dan via 0800-7000.