Getuigen gezocht ernstige mishandeling Marktmeesterstraat

Het slachtoffer was op de Grote Markt in Almere al eerder in aanraking gekomen met zijn aanvallers, maar wist hieraan te ontkomen. Later, na een bezoek aan een horecagelegenheid op de Marktmeesterstraat, werd hij echter door het tweetal opgewacht en meerdere malen op zijn hoofd geslagen en geschopt.

Filmen

Uit camerabeelden blijkt dat omstanders de mishandeling hebben gezien en de mishandeling lijken te filmen. Deze beelden zouden ons kunnen helpen bij het onderzoek, maar helaas zijn de getuigen niet bekend bij de politie. Wij zouden deze getuigen graag spreken.

Signalement

De aanvallers waren twee licht getinte mannen, naar schatting rond de 25 jaar, beide donker gekleed en ze droegen zwarte schoenen. Eén van de verdachten had opvallende witte schoenzolen.

Jouw hulp

Was jij rond 01.00 in de buurt van de Marktmeesterstraat? Heb je het incident zelf gezien of hier zelfs filmbeelden van gemaakt? Heb je iets gehoord over deze mishandeling? Dan horen wij graag jouw verhaal. Je kunt contact met ons opnemen via het onderstaande tipformulier of tel. 0900-8844. Meld je het liever anoniem? Daar hebben we alle begrip voor en je kan dit melden via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.