Opsporing Verzocht: schietpartij Rotterdam

Op camerabeelden is te zien dat de schutter op een scooter rond 01:30 uur komt aanrijden in de Transvaalstraat. Hij stopt, schiet meermaals op een woning en gaat er vervolgens weer vandoor. Politieagenten die snel ter plaatse waren vonden kogelhulzen, die later door de forensische opsporing zijn veilig gesteld. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie over deze zaak hebben.