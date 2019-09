Eenheidsleiding politie Noord-Nederland weer op sterkte

Janny Knol was in Oost-Nederland lid van de eenheidsleiding en daarvoor was zij districtschef in Twente. Zij zal in Noord-Nederland tevens de rol van plaatsvervangend politiechef vervullen. Ze kijkt er naar uit in Noord-Nederland te werken: ‘Ik kijk er naar uit om Noord-Nederland te ontdekken vanuit het perspectief van de politie.’

Joop de Schepper was voor de vorming van de Nationale Politie plaatsvervangend korpschef van Zaanstreek-Waterland en daarna vervulde hij diverse Korpsstaffuncties. Ook is hij sinds 1,5 jaar portefeuillehouder Dierenpolitie. Over zijn nieuwe functie zegt hij: ‘Ik ben blij dat ik in Noord-Nederland kan beginnen, het geeft me energie in een heel nieuwe omgeving aan de slag te gaan.’