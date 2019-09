Inzet slimme camera´s tegen afleiding in het verkeer

´De aandacht bij het verkeer houden is belangrijk. Afleiding kan namelijk levensgevaarlijke gevolgen hebben. Er vallen nog teveel doden en gewonden in het verkeer in het algemeen en door afleiding in het bijzonder´, zegt projectleider Infra Egbert-Jan van Hasselt. ´De aanpak van afleiding is daarom een topprioriteit. Om handhaving op grote schaal te kunnen realiseren, zoeken we steeds naar innovatieve manieren om dat te kunnen doen. De slimme camera´s zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast is er ´gewone´ handhaving en gebruiken we onder meer bussen en spotters op viaducten om afleiding tegen te gaan.´

De overheid probeert via de MONO-campagne bestuurders te wijzen op het gevaar van afleiding in het verkeer.



In 2018 werden ruim 80.000 boetes opgelegd voor handheld bellen; in 2017 lag dit aantal op 74.561.