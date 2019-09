Straatroof met vuurwapen in Koningstraat Almere

Een stel uit Almere kwam vrijdagavond aan bij hun woning en nadat zij hun auto hadden geparkeerd, werden de man en de vrouw door twee jongens belaagd. De man werd door een van de jongens op de grond gegooid. De jongen zag toen kans de schoudertas van de man af te nemen. Dezelfde jongen sloeg de man vervolgens met een vuurwapen op zijn hoofd.



Daarna richtte deze dader zich tot de vrouw. Zij werd vastgegrepen en ook zij kreeg een slag met het vuurwapen. Hierna volgde wederom een handgemeen met het mannelijke slachtoffer, waarbij de beide daders hem vastgrepen en spullen eisten. Tenslotte vluchtten de beide daders er te voet vandoor in de richting van de Wisselweg in de Kruidenwijk in Almere.



Getuigen gezocht

De politie is dringend op zoek naar getuigen van dit misdrijf. Mogelijk heb je iets gezien of gehoord wat de recherche kan helpen bij het oplossen van deze beroving. Bel in dat geval met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Het volgende signalement is bekend van de twee daders. Ook mensen die menen de daders eerder of later op de avond te hebben gezien, kunnen de politie bellen.



Dader 1

Man

18-20 jaar oud

1.80-1.85 cm lang

Donkere tot zeer donkere huidskleur

Tenger postuur

Zwarte jas, gelijkend op een jas van het merk ‘The North Face’

Donkere broek en donkere schoenen

Bivakmuts over zijn hoofd

Zwarte handschoenen aan zijn handen



Dader 2