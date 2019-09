Getuigen gezocht van poging straatroof

Signalementen

Van beide verdachten zijn de volgende signalementen bekend:

- twee blanke mannen, met een breed/krachtig postuur, kort zwart-grijs haar (peper en zoutkleurig)

- de ene man is in de leeftijd van 28-30 jaar en 1.80 m. lang

- de andere man is ongeveer 30-35 jaar, 1.90 – 1.95 m. lang

- beide mannen spraken de Poolse of Russische taal.

Tijdens de poging overval sloeg de pizzabezorger van zich af en hij wist een van de verdachten in het water te gooien. Deze verdachte heeft dus een nat pak gehaald.

Mogelijk dat mensen weten wie dit tweetal is aan de hand van hun signalement of aan de hand van de combinatie van het tweetal.

Heeft u informatie? Meld het ons dan a.u.b. via een contactformulier op internet of via tel.nr. 0900-8844.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2019/september/29/04-pizzabezorger-slaat-van-zich-af.html

2019188612