Poging plofkraak bij geldautomaat

De poging heeft rond 03.45 uur plaatsgevonden bij een geldautomaat naast een supermarkt. Een uur later is de melding van een kapotte geldautomaat binnengekomen bij de meldkamer. Toen eenheden van de politie ter plaatse kwamen bij de geldautomaat zagen zij dat er een explosief achter was gebleven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan naar het explosief en deze onschadelijk gemaakt. Het was hierdoor enige tijd niet mogelijk voor bewoners hun woning te verlaten. Op dit moment is de Forensische Opsporing samen met de recherche bezig met een uitgebreid onderzoek.

De politie is nog op zoek naar de dader(s). Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden of andere informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek? Neem contact op met 0900-8884 of via onderstaande tipformulier. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 .