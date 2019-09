Waarschuwingsschot gelost bij aanhoudingen

Eerder op de ochtend kreeg de politie de melding dat een inzittende van een auto een vuurwapen in zijn bezit zou hebben. Met behulp van ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) kon het voertuig gelokaliseerd worden en gaven agenten op de Vogelaer de twee inzittenden van het voertuig een stopteken. Vanwege de melding van het mogelijke vuurwapen werd er een uitpraatprocedure gestart, waarbij de inzittenden aanwijzingen kregen van de agenten om uit te stappen. Omdat de mannen geen gevolg gaven aan de aanwijzingen loste een agent een waarschuwingsschot. De mannen konden vervolgens worden aangehouden.



Na doorzoeking van de auto is daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen. De twee verdachten, een 27-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten op dit moment vast en worden dinsdag 1 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten

Bij een aanhouding als deze maken agenten gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). Als een verdachte niet aan de aanwijzingen van de agenten voldoet, bestaat de kans dat hij te maken krijgt met een agent die zijn vuurwapen gebruikt. Zoals gebruikelijk heeft de agent in kwestie verantwoording afgelegd voor het lossen van een waarschuwingsschot.