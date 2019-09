Drie aanhoudingen voor schietpartij Nieuwe Binnenweg

De 26-jarige Rotterdammer stond voor een café op de Nieuwe Binnenweg toen hij even voor half tien ’s avonds werd geraakt. Hij is na eerste behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat nog onduidelijk is wat er precies gebeurd is, is het slachtoffer ook aangehouden. De politie komt graag meer te weten over de toedracht van het schietincident en vraagt mensen die meer weten, dit te melden. Dat kan ook anoniem op 0800-7000 of via het Team Criminele Inlichtingen op 079-3458 999.



Diezelfde zondagavond werd een andere man met een schotwond bij een ziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. Deze man is samen met de andere man, die bij hem was, aangehouden. De politie onderzoekt hoe deze man gewond is geraakt en of dit een relatie heeft tot de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. Ook in dit geval is de politie benieuwd of er mensen zijn die hier meer van weten.



Een mogelijke relatie met het schietincident op de Nieuwe Binnenweg wordt ook onderzocht als het gaat om twee autobranden op het Henegouwerplein. Kwart voor één ’s nachts gaan twee auto’s op het Henegouwerplein bij de kruising met de Beukelsdijk in vlammen op. De politie komt graag in contact met mensen die hebben gezien dat deze auto’s zijn neergezet, aangestoken of die gisteravond of vannacht personen bij deze auto’s hebben gezien.



Beelden kunnen worden geüpload via het tipformulier onder deze pagina. Informatie kan worden gemaild naar tgo.rotterdam.team2@politie.nl of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via M. op 0800-7000. Een vertrouwelijk gesprek met TCI kan worden aangevraagd via 079-3458 999.